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ДПС за договорите за мантинелите: Защо мнозинството крие регионалния министър и вицепремиера Гълъб Донев?

Николай Минков от Николай Минков
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От партията обявиха, че Иван Шишков е признал за "магическа формула" за оскъпяване със 160%

Халил Летифов
Снимка: БТА
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Когато се краде от мантинелите, когато виждаме, че има "магически формули", които ги оскъпяват, а експертите казват, че те са като солети, това пряко засяга здравето и живота на всички български граждани, на всички участници в движението по пътищата, каза през журналисти в парламента депутатът от ДПС Халил Летифов. Той отговори на изнесената от регионалния министър Иван Шишков информация, че анексите по някои от договорите за мантинелите са надхвърлили с 50% сумата, позволена от обществената поръчка.

Халил Летифов, ДПС: "Преди малко ние чухме потвърждение, че има оскъпяване, че има "магическа формула" и че тази магическа формула всъщност оскъпява до 160% тези мантинели. Сега, когато това е факт и всичко това се потвърждава, не можем да разберем защо се крие министърът и от мнозинството в това число, министърът на регионалното развитие и благоустройство и заместник министър-председателят Гълъб Донев, а не дойдат да отговарят пред Народното събрание, където те дължат и подлежат на контрол, за да отговорят на всички тези въпроси и на всичките тези съмнения за корупционни практики, които ние сме сигнализирали органите да ги оповестят."

Депутатът припомни, че от партията са подали сигнали в прокуратурата за конкретни договори, които имат значително оскъпяване на мантинелите или на поръчки, които стъпват на тази "магическа формула".

#оскъпяване #магическа формула #мантинелите #Иван Шишков #халил летифов #ДПС

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