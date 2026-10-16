Александър Попов: Ще направим всичко възможно да спрем тенденцията в мачовете срещу Нефтохимик

Треньорът на волейболния ЦСКА Александър Попов изрази мнение преди полуфиналните мачове за Суперкупата на България, че нито един отбор не е напълно готов за старта на сезона. "Червените" ще се изправят срещу вицешампиона и носител на Купата на България Нефтохимик утре в зала "Левски София" в стремеж да достигнат финала в неделя.

"Според мен никой не може да каже, че е абсолютно готов в началото на сезона. Проведохме нормална подготовка, изиграхме достатъчно контролни срещи. Имаме нови състезатели, имаме и млади, които се надявам в периода на първенството да се обиграват. Днес ще картотекираме Димитър Димитров, който се върна злощастно от авантюрата си в Гърция. Ще може да играе утре, но дали ще играе, това е друг въпрос", каза специалистът.

"Ще направим всичко възможно да спрем тенденцията в мачовете срещу Нефтохимик. Контролните срещи се правят, за да се опитат най-различни варианти. Каквито и приказки да използваме, утре след мача ще са реалните изводи за подготовката и изобщо за моментното състояние. Каквото и да казваме сега, е само за публиката", добави той.

"Не разглеждам Димитров като толкова важен или фундаментален случай в нашия отбор. По-интересен е младият ни разпределител (б. а. - Никола Великов), който е на 17 години. Надяваме се това, което загатна миналата година, това, което показа в подготовката, да го демонстрира не конкретно утре в мача, а за цялото първенство", каза още Попов.

"Всички сме здрави, тренираме много здраво, за да сме готови не само утре, но и за цялото първенство. Мога да кажа, че в момента сме в добра форма", каза и капитанът на "червените" Стойко Ненчев.