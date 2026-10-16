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Иван Станев: Бихме ЦСКА в контрола, мачът няма да бъде същият утре

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Спорт
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Нефтохимик 2010 среща ЦСКА София във втория полуфинал за Суперкупата по волейбол. Мачът е от 19:30 ч.

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Снимка: БТА
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Треньорът на носителя на Купата на България Нефтохимик 2010 Иван Станев е много доволен от подготовката на отбора до момента. Въпреки това, той очаква труден полуфинал срещу ЦСКА за Суперкупата на България утре в зала "Левски София".

"Направихме месец и половина подготовка и мисля, че сме готови. Знаем, че в началото на сезона и четирите отбора няма да покажат оптималното, което могат - чисто технически, но и четирите отбора сме заслужили да бъдем тук. Ние ще дадем всичко от нас да излезем победители утре", каза бившият разпределител на националния тим.

"Тодор Вълчев може да бъде много полезен, разбира се. Така се развиха обстоятелствата, че имахме възможност да го привлечем след проблемите му в Гърция. Лично за мен това, което му липсваше, бяха контролните срещи, защото ние бяхме изиграли шест двубоя. Но имах възможност да го използвам в две проверки срещу Берое и с всеки изминал ден той се напасва към нашата система. Само ще бъде от полза за отбора", добави той.

"С ЦСКА беше контролен двубой. Въпреки че ги победихме, мачът няма да бъде същият утре, ние сме напълно наясно с това. И ЦСКА изиграха един турнир след нашата контрола, успяхме да видим и тяхното ново попълнение в един от мачовете. Според мен, както ние, така и те ни познават много добре и утре крайният изход ще зависи от това кой е дошъл по-добре подготвен. За подготовката при нас може би за първи път се случва, че всички дойдоха в много добро физическо състояние и въпреки че е късно един отбор да започне подготовка на 1-ви септември, трябват му още една-две седмици, успяхме да наваксаме с времето. Това, което виждаме в тренировъчния процес и показахме в контролите, само може да ме радва. Всяка една победа в контролите води до това състезателите да бъдат по-уверени в техните възможности и във всеки един елемент, който изпълняват на игрището, смята Иван Станев.

"Добър старт на контролите. Смятам, че това е свързано с добрата подготовка, която проведохме. Кондиционният треньор беше изпратил програма на всички и цяло лято се подготвяхме. С оглед на съперниците, закономерно постигнахме седем победи. Надявам се тези мачове да ни дадат самочувствие за предстоящите срещи. Беше удоволствие миналата година да играе мачове с отбора, който бяхме изградили. Бяхме добра сплав, биехме и нямахме проблеми със съперниците. Надявам се тази година да продължим да играем така и да преминаваме с лекота през по-голяма част от мачовете. С новия разпределител Влади (б. а. - Станков) сме играли заедно и в ЦСКА. Той обича да играе през центъра, което е добре за нас, централните блокировачи", каза и капитанът на бургазлии Стефан Чавдаров.

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#Суперкупа по волейбол - мъже 2026 #Иван Станев

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