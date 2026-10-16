Найден Найденов: Нашият отбор е на 80 процента нов

Треньорът на волейболния Локомотив Авиа Найден Найденов изтъкна факта, че отборът му е на 80 процента нов за новия сезон. Въпреки че ще му трябва време за постигане на синхрон, той е убеден, че тимът е на добър път и е доволен от първите стъпки.

Утре са полуфиналните сблъсъци за Суперкупата на България по волейбол, а от 16:30 ч. Локомотив се изправя срещу Левски София. В 19:30 ч. Нефтохимик 2010 излиза срещу ЦСКА София.

"Утре ще се разбере колко е готов Локомотив. По принцип винаги има какво да се желае, но мисля, че на голям процент трябва да сме вече готови. Засега новите попълнения се справят добре. Мога да кажа и за Розалин (б. а - Пенчев), който година и половина не е играл волейбол, започна да навлиза в добър ритъм. Със сигурност ще му трябва още малко време, но мисля, че ще бъде полезен дори и с този кратък период на подготовка, който прави. Бразилецът (б. а. - Бриан Бол) още не мога да кажа, че е напълно готов. Младо момче е, притеснява се на моменти. Надявам се да има своите качества и да влезе в час. Имаме доста нови попълнение - и Тодор Димитров, и Мартин Мечкаров, Къртев, който също ще вземе участие в мачовете, докато е тук. Мога да кажа, че сме нов отбор на 80%. Знаете, че и разпределителят Добри (б. а. - Добромир Димитров) също е при нас за първа година. Ще трябва още време, докато влезем в стопроцентово добро състояние, но дори за момента се развиваме по добър начин", каза бившият национал.

"Тази година е ново начало. Всички тръгвам с желанието да побеждават, да печелят. Тръгваме с нови амбиции, с мотивация да играем и да спечелим, каквото можем. Имаме представа как изглежда Левски. Знаете, че има постоянно комуникация и все знае в какво състояние се намира другият отбор", каза още треньорът.