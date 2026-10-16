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Седмица на здравословното хранене учи децата в Бургас на полезни навици

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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В бургаските детски градини се провежда Седмица на здравословното хранене. В продължение на пет дни малчуганите откриваха ползите от различните храни и научаваха защо е важно да се хранят здравословно. Кулминацията е днес, когато децата се преобразяват като плодове и зеленчуци и преминавaт в пъстро шествие по централните улици на Бургас до Морската градина.

С карта в ръка и любопитство в очите малките откриватели се впуснаха в необичайно приключение. Мисията – да открият къде се крие здравето. Пет спирки, много загадки и едно безценно съкровище. Първата следа ги отведе на Острова на сочните плодове.

„При ябълките и бананите скрито ли е здравето?

- Не знам, не съм го виждала.“

След плодовия остров приключението продължи в Зеленчуковото царство. Там малките готвачи запретнаха ръкави.

„С какво са полезни чушката, краставицата, вие гледам и айсберг режете?

- С витамини!“

Стефи, 5 г.: „Аз приготвих с момчетата в магазина салата с айсберг и краставици.“

А в Зърнения свят ги очакваше друго предизвикателство – да разкрият тайната на вкусния домашен хляб.

- БНТ: Как се прави хляб?

- Калоян: „Месиш, после взимаш едно от ето тези работи и после ей така гладиш.“

Всяка изпълнена задача носеше ново парченце от загадъчния пъзел. И малко по малко картата на здравето започна да се подрежда.

Следващата следа ги отведе във фермата, където децата влязоха в ролята на истински стопани – храниха и доиха крава, а покрай игрите научиха и откъде идват любимите им млечни продукти.

А защо всички тези храни са толкова важни? Малките откриватели вече знаят отговора.

Георги, 5 г.: „Защото имат витамини.“

Мартин, 5 г.: „Защото дават сила.“

БНТ: „Ти колко си силен?

- Много.“

БНТ: „Имаш ли си любим плод или зеленчук?

- Да, краставици и домати.“

Така днешният урок се превръща в полезен навик за цял живот.

Галина Дакова, учител в ДГ „Вълшебство“ – Бургас: „Ние с децата бяхме едни откриватели, които търсихме здравето. Търсихме го в плодовете, зеленчуците, въглехидратите, при млякото и яйцата и водата. Заедно с тях разбрахме, че здравето е съкровище, което пазим с полезната храна, водата, движението и добрите навици.“

Цветана Хинкова, директор на ДГ „Вълшебство“ – Бургас": „Темата за здравословното хранене не е тема за една седмица в детската градина. Така, както едно дете може да отправи своя призив и апел към родителите и общността, никой друг не може да го направи, защото това, което децата показват на нас възрастните стига много дълбоко до сърцето ни. Затова пъзелът, който децата нареждаха беше под формата на сърце, защото здравето освен в полезните храни и в полезните навици, се крие и в нашата доброта, усмивка и човешко отношение.“

А с последното парченце от пъзела малките откриватели разбраха – най-ценното съкровище е здравето, а грижата за него започва от самите нас.

#Седмица на здравословното хранене #Бургас #здравословно хранене #деца

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