Край на енергийното примирие: Русия за първи път призна за украински удар по рафинерия

Русия за първи път публично призна, че украински дрон е поразил рафинерия, подчертавайки оттеглянето на Украйна от енергийното примирие на Тръмп. Доналд Тръмп нарече "позор" подновяването на украинските атаки и заяви, че с Володимир Зеленски е по-трудно да се работи, отколкото с Путин. Втвърдяването на тона идва след острите думи на украинския президент по адрес на американския му колега пред британски медии.

Руската държавна телевизия излъчи кадри от горяща руска рафинерия - в разрез с обичайната практика и за първи път от началото на войната.

Павел Малаков, губернатор на Рязанска област: "В нощта на 14-ти срещу 15-ти октомври Рязан беше обект на масирана атака с дронове. Системата за противовъздушна отбрана се представи отлично, сваляйки всичко, което се приближи. За съжаление, отломки паднаха върху промишлени обекти, което предизвика няколко пожара."

Снимка: БТА

Една от най-големите руски рафинерии, която захранва Москва с гориво, беше атакувана няколко пъти през последните седмици. Този път руските власти побързаха да съобщят за случая на фона на поредния разрив между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Не съм голям фен на Зеленски. Той отново удря рафинерии. Всичко, което прави е да вдига световните цени на петрола. Мисля, че това е позор".

Киев спря ударите за три дни в отговор на обявяването от Тръмп енергийно примирие, но ги възобнови, защото Русия продължи да поразява украински енергийни обекти. Зеленски открито разкритикува Тръмп за отношението му към Путин.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Президентът Тръмп е такъв - говори открито и на висок глас, че харесва и уважава такива хора. В неговите очи лидери, които успяват да задържат властта 20, 30, 40 години, са много силни. Бизнесът между САЩ и Русия е интересен, но разбира се е трудно да го направят, когато в Европа има война. Как е възможно да правиш бизнес, когато хора оцеляват, бият се, умират? Това крие много политически рискове."

Тръмп е под натиск заради рекордно високите цени на горивата преди междинните избори в САЩ. Той обвинява Киев за това, а миналата седмица обяви дизелова сделка с Путин. Кремъл заговори в тон с Вашингтон.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Колкото и да искаме да обсъждаме каквито и да било действия без сегашното украинско ръководство, това е невъзможно. Зеленски не иска да поеме отговорност и да пристъпи към мирно уреждане. И тук ние сме напълно съгласни с президента Тръмп по този въпрос.“

Миналата седмица американският президент заяви, че е време Украйна да има нов лидер.