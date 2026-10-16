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Без резултат от разговорите между синдикати, работодатели и управляващи във финансовото министерство

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Петър Витанов сравни президента на КНСБ с Джими Хофа

Снимка: Десислава Кулелиева
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Новият бюджет и размерът на минималната работна заплата разделиха работодатели и синдикати. Докато бизнесът настоява за предвидимост и разумен ръст на доходите, синдикатите предупреждават за подценени приходи и настояват за по-високо заплащане. Предстои правителството да намери баланс между интересите на работещите и възможностите на икономиката.

Без конкретни резултати завърши срещата между синдикатите и работодатели с финансовия министър Гълъб Донев за бюджета догодина. Синдикатите са получили уверение, че предложените 660 евро минимална заплата не са окончателно решение, а ще се търсят възможности увеличението на възнагражденията от 5% да достигне 10%. Работодателите обаче предупреждават за ограниченията пред икономиката.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: „Значи не е непосилно, даже по-малко, 380 милиона евро не е непосилно това да бъде намерено, предположение е, че в макрорамката ние виждаме резерви.“

От КТ „Подкрепа“ предлагат увеличението на заплатите да се приложи първоначално за първото полугодие, а след това да се прецени дали има възможност за допълнителен ръст. Синдикатът възразява и срещу планираното облагане на ваучерите за храна над 100 евро.

Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа":„Например това увеличение, което предвиждат те за заплатите, да се отнася само за първото полугодие, пък към средата на годината да видим дали ще има възможност и за допълнително увеличение.“

Работодателите настояват решенията за минималната заплата да се основават на икономическите показатели, а не на натиска от различни страни.

Добри Митев, председател на УС на БСК:„Правителството трябва да приеме посоченото число, абстрахирайки се от влиянието, което политици, синдикати се опитват да наложат. Трябва да бъдем разумни, защото ситуацията в икономически план, във фискален план, не е цветуща.“

Социалното министерство защитава предложения бюджет с предвиденото увеличение на помощите за семействата, подкрепата за родителите на деца с увреждания и по-високите плащания за майчинство.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: „Това, което сме подготвили в бюджет 2027 е увеличаване на всички социални разходи. Въпреки настояванията на Европейската комисия, тъй като сме в процедура на бюджетен дефицит, да имамаме намаление на социалните разходи"

Според Ефремова размерът на минималната заплата е определен след търсене на баланс между исканията на синдикатите и възможностите на работодателите.

В парламента председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов отговори защо в социалните мрежи е сравнил Пламен Димитров от КНСБ с американския мафиотски синдикален лидер Джими Хофа:

Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България":„Просто изразих едно лично мнение. Много дълбоко уважавам синдикалната дейност. Особено като ляв човек, за мен тя е неизменна част от икономическия живот на всяка една страна. Това е просто персонално отношение към лидера.
- Защо?
Защото, по моему, неговият стандарт е двоен."

За БНТ по-късно Пламен Димитров заяви в писмен вид, че в синдиката нямат практика да коментират лични мнения и подчертава, че през последните 16 години КНСБ е организирала близо 80 протестни акции в отговор на справедливите искания на работещите независимо от това коя е управляващата партия или коалиция.

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