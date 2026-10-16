Ново обвинение за кмета на Варна: Коцев е обвиняем за неизгодна сделка, сключена докато е бил областен управител

Софийската градска прокуратура повдигна обвинение срещу Благомир Коцев в качеството му на областен управител в периода от февруари до август 2022 година.

Според обвинителния акт, между 1 април и 2 август същата година, той е направил съзнателен опит да сключи неизгодна сделка, като е останал недовършен. Става дума за неизгодна сделка, свързана с договор за директно възлагане на адвокатски услуги между Областната администрация на област Варна и адвокатско дружество.

Според прокуратурата, от това е било възможно да настъпи имуществена вреда за областната администрация в размер на над 23 000 лева. От тази сума са изплатени над 11 000 лева, а останалата част не е преведена.

Разследването се води под надзора на Софийската градска прокуратура.