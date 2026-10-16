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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

След атаките по търговски кораби: Проблеми с превоза на зърно в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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Снимка: илюстративна
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България трябва спешно да гарантира безопасността на корабоплаването в Черно море, настоя председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов в "Денят започва". Пет милиона тона пшеница очакват да бъдат изнесени от страната, а алтернатива на морския транспорт няма.

България е нетен износител на зърно и ситуацията от последните дни с поразените кораби в Черно море силно тревожи производителите.

Илия Проданов, председател на НАЗ: "Вече имаме кораби, които отказаха да дойдат на българските пристанища. Други просто забавят самото си идване и стоят в южната част на Черно море и това започва да ескалира като проблем."

Петър Петров, зърнопроизводител: "Едното притеснение е, че скачат разходите на транспортните фирми от гледна точка на навло и на застраховка, от друга страна - рисковете. Нашите притеснения са вече да не са вътре в 12-милната зона, защото тогава още по-трудно ще стане."

От началото на войната в Украйна цената на транспорта на зърно от Черноморския басейн е скочила над пет пъти.

Илия Проданов, председател на НАЗ: "От вчера насам вече не си говорим само за цена, говорим си въобще за възможност да дойдат кораби до тука и България трябва да гарантира но някакъв начин териториалните води, че са безопасни."

На този фон производителите имат пет милиона тона пшеница за износ.

Петър Петров, зърнопроизводител: "Нашият пазар е Северна Африка, Близкия изток, може би някаква част от Азия. Не мисля, че има някаква алтернатива - с ЖП превоз няма такъв капацитет за износ."

Илия Проданов, председател на НАЗ: "Ако положението не се нормализира и корабите не започнат да идват нормално, има риск България да не успее да изнесе наличната пшеница."

Търговците вече правят опити да свалят цената на пшеницата, заради оскъпяването на транспорта, споделят още зърнопроизводителите.

#атакувани кораби в Черно море #атаки срещу кораби #кораби със зърно

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