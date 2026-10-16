На празника на ВВС: Пилотите от авиобаза "Крумово" за новата реалност в Черно море и сложните спасителни операции

Хеликоптери от Военновъздушните сили подържат постоянна готовност за реакция в Черно море. След атаките с дронове - екипажите от авиобаза "Крумово" участват в задачи по търсене и спасяване на бедстващи моряци и обследване.

На празника на бойната авиация и военновъздушните сили днес ви срещаме с хората, които вече познават новата реалност в морето и рисковете и изпитанията на продължителните полети далеч от сушата.

12 дни хеликоптери от авиобаза "Крумово" летят до изключителната икономическа зона на България. За да търсят оцелели от потопените търговски кораби и да обследват останалите на дрейф.

кап. Димитър Рашев, борден техник на военен хеликоптер 24-та авиобаза "Крумово": "Различното при тези мисии е, че е свързано реално със загубата на човешки живот и необходимостта да действаме бързо, точно и координирано."

Мисиите са сложни и заради метеорологичните условия в морето, и заради смущения, които влияят на навигационните системи на хеликоптерите.

майор Николай Николов, пилот на военен хеликоптер 24-та авиобаза "Крумово": „Картината е съвсем различна, когато отидеш на мястото, където виждаш кораб, ударен от въздушен дрон или от воден дрон, усещането за опасност рязко се повишава.“

А подготовката за това е свързана не само с физическа сила и смелост, а и със сериозна координация и доверие.

мл. серж. Велислав Аръков, спасител: „Отговорността, която носим всеки път, особено когато става въпрос за спасяване на човешки живот е огромна, дългът, който носим, той е част от от професията, която изпълняваме.“

В сложните спасителни операции успехът е общ – казват военослужещите от ВВС и на празника си отново гледат към небето. С готовност да го защитават навсякъде.