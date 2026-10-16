БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
"Заплатата свършва в средата на месеца": КНСБ...
Чете се за: 05:25 мин.
Премиерът Радев в Брюксел: Засилването на охраната на...
Чете се за: 00:45 мин.
Министърът на отбраната: Изпратили сме искане до НАТО за...
Чете се за: 05:30 мин.
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Чете се за: 06:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

На празника на ВВС: Пилотите от авиобаза "Крумово" за новата реалност в Черно море и сложните спасителни операции

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
Сигурност и правосъдие
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Хеликоптери от Военновъздушните сили подържат постоянна готовност за реакция в Черно море. След атаките с дронове - екипажите от авиобаза "Крумово" участват в задачи по търсене и спасяване на бедстващи моряци и обследване.

На празника на бойната авиация и военновъздушните сили днес ви срещаме с хората, които вече познават новата реалност в морето и рисковете и изпитанията на продължителните полети далеч от сушата.

12 дни хеликоптери от авиобаза "Крумово" летят до изключителната икономическа зона на България. За да търсят оцелели от потопените търговски кораби и да обследват останалите на дрейф.

кап. Димитър Рашев, борден техник на военен хеликоптер 24-та авиобаза "Крумово": "Различното при тези мисии е, че е свързано реално със загубата на човешки живот и необходимостта да действаме бързо, точно и координирано."

Мисиите са сложни и заради метеорологичните условия в морето, и заради смущения, които влияят на навигационните системи на хеликоптерите.

майор Николай Николов, пилот на военен хеликоптер 24-та авиобаза "Крумово": „Картината е съвсем различна, когато отидеш на мястото, където виждаш кораб, ударен от въздушен дрон или от воден дрон, усещането за опасност рязко се повишава.“

А подготовката за това е свързана не само с физическа сила и смелост, а и със сериозна координация и доверие.

мл. серж. Велислав Аръков, спасител: „Отговорността, която носим всеки път, особено когато става въпрос за спасяване на човешки живот е огромна, дългът, който носим, той е част от от професията, която изпълняваме.“

В сложните спасителни операции успехът е общ – казват военослужещите от ВВС и на празника си отново гледат към небето. С готовност да го защитават навсякъде.

#авиобаза "Крумово" #спасяване #пилоти #Черно море #празник

Последвайте ни

ТОП 24

Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
1
Температурите тръгват нагоре в неделя, до 20° през новата седмица
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
2
Най-възрастната жена в света: Албанка кандидатства да подобри рекорда
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
3
Груба грешка лиши Левски от първи верен ход в Лига Европа
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ престъпници, ще поставим въпроса с Ива Михайлова на срещи в НАТО и ЕС
4
Мицкоски: България се превръща в убежище за осъдени в РСМ...
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
5
Градушка с големина на лешник удари хисарското село Старосел
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига световните цени на петрола, това е позор
6
Тръмп отново нападна Зеленски: Всичко, което той прави, е да вдига...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
2
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
5
Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Регионални

След атаките по търговски кораби: Проблеми с превоза на зърно в Черно море
След атаките по търговски кораби: Проблеми с превоза на зърно в Черно море
Сняг покри и Беклемето! Шофьорите да внимават по пътя Троян - Кърнаре Сняг покри и Беклемето! Шофьорите да внимават по пътя Троян - Кърнаре
Чете се за: 01:05 мин.
РИОСВ обжалва отказа за спиране на производствена линия на „Кроношпан“ РИОСВ обжалва отказа за спиране на производствена линия на „Кроношпан“
Чете се за: 01:37 мин.
Сняг заваля на прохода Шипка (ВИДЕО) Сняг заваля на прохода Шипка (ВИДЕО)
Чете се за: 00:27 мин.
Община Варна проучва възможностите за авариен ремонт на свлечения път в кв. "Аспарухово" Община Варна проучва възможностите за авариен ремонт на свлечения път в кв. "Аспарухово"
Чете се за: 01:15 мин.
Укрепват 550 метра по бреговете на река Девинска Укрепват 550 метра по бреговете на река Девинска
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

"Личните ни бюджети са на дефицит": Работещи поискаха 10% ръст на заплатите
"Личните ни бюджети са на дефицит": Работещи поискаха 10%...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Втори ден на срещата на върха в Брюксел: Зеленски поиска от ЕС 70 млрд. евро за следващата година Втори ден на срещата на върха в Брюксел: Зеленски поиска от ЕС 70 млрд. евро за следващата година
Чете се за: 03:42 мин.
По света
"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично намаляване на жертвите на пътя? "Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично намаляване на жертвите на пътя?
Чете се за: 04:47 мин.
По света
ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027 ДАРА и „Bangaranga“ с кандидатури в четири категории за „Грами“ 2027
Чете се за: 02:32 мин.
Още
След атаките по търговски кораби: Проблеми с превоза на зърно в...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Инфлацията в България достигна 5,6% през септември – втората...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Ново поскъпване на цигарите се очаква през 2027 година
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
БНТ 2 празнува 15 години
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ