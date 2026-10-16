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С полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София беше отбелязан Празникът на авиацията и българските ВВС

Десислава Кулелиева от Десислава Кулелиева
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С полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София беше отбелязан Празникът на авиацията и българските ВВС
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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С полагане на венци и цветя пред Паметника на летеца в София беше отбелязан Празникът на авиацията и българските Военновъздушни сили.

Тази година се навършват 114 години от първия боен полет на българската военна авиация.

Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и поднесе венец в памет на загиналите за Родината летци. На церемонията присъстваха и министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев, военни, военни аташета и граждани.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ

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