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"Визия 0" в Полша: Как страната постигна драстично намаляване на жертвите на пътя?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Как Полша стана първенец по намаляване на жертвите на пътя. Наказанията са драстични. За превишаване на скоростта с над 50 км. книжката се отнема за 3 месеца. Гонки по пътищата вече се наказват със затвор. Страната е предприела и сериозни промени в инфраструктурата, като дори са премахнати подлези и на тяхно място изградени пешеходни пътеки. Така прилагайки одобрената от Европейския парламент стратегия "Визия 0", жертвите по пътищата намаляват рекордно всяка година.


През 2015 в Полша има близо 3 000 жертви при катастрофи и страната е в челото на европейската статистика по смърт на пътя. Десет години по-късно загиналите вече са намалели почти наполовина, под средния показател за ЕС и води положителната класация за най-голям спад жертви. Един от градовете с най-лоши показатели е бил югозападния Явожно.

"Всяко семейства беше дало жертва", разказа жена.

Бившият журналист от "Газета виброча" Томаш Тоша сменя попрището и влиза в местната администрация като експерт, който да прилага на "Визия 0". Започва радикални промени в пътната инфраструктура.

Томаш Тоша, Бюрото за управление на пътното движение - Варшава: "От пътните инженери получихме препоръката да въведем кръгови кръстовища на много места. Това е френско изобретение, което се оказва много подходящо за градове с размерите на Явожно.

- БНТ: Защо кръговите кръстовища са безопасни?

-Защото намаляват броя на възможните конфликтни точки между превозните средства, а също и между превозните средства и пешеходците от 30 на 8."

По улиците, където трафикът не е натоварен, премахват джобовете на спирките на градския транспорт.

Томаш Тоша, Бюрото за управление на пътното движение - Варшава: "И, за наша изненада — защото никой не вярваше, че ще успеем — само след две години постигнахме ситуация, при която повече от 20 месеца нямаше нито едно смъртно пътнотранспортно произшествие. Броят на произшествията спадна до 27 годишно и се задържа на това ниво през следващите години."

"Оправиха пътната инфраструктура, въведоха ред, повишиха наказанията, подобриха контрола. Резултатът е налице", разказа таксиметров шофьор.

Примерът Явожно бързо се разпространява и дори в малки села започва промяна на пътищата, която да предпазва шофьорите от груби грешки. А Томаш Тоша е поканен да работи във Варшава, първенец по загинали на пътя.

Томаш Тоша, Бюрото за управление на пътното движение - Варшава: "През 1997 във Варшава при катастрофи са загинали 319 души. В момента загиват малко над двадесет души годишно."

Голяма част от жертвите по пътищата в полската столица са били пешеходци. Предприемат се промени - ограничават скоростта, стесняват лентите и отделят 10 милиона евро за обезопасяване на пешеходните пътеки, които са осветени и поставени на места, където шофьорите да имат ясна видимост към хората.

Томаш Тоша, Бюрото за управление на пътното движение - Варшава: "Варшава е прорязана от широки булеварди, а потях имаше подлези за пешеходци. Представете си, че въпреки протестите на шофьорите, тези подлези бяха засипани или премахнати и ние изградихме пешеходни пътеки на нивото на пътното платно, със светофарна сигнализация. Оказа се, че това работи отлично."

На това място е имало подлез, а днес има светофар, който се управлява от пешеходците, за да се пресича един от големите булеварди във Врашава. И по нищо на личи, че тук имало подлез преди години, в който е има търговски обекти.



Това решение сериозно намалява скоростта на автомобилите в пиковите часове. Така от средно 20 катастрофи на месец сега по този булевард катастрофите са 20, но за цяла година.

#добър пример #пътна безопасност #Полша

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