Рибари отказват да кандидатстват за помощи, каква е причината?

Редица рибари от Варна няма да кандидатстват за компенсации по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури заради кризата в Близкия изток.

Причината - редуцираната наполовина финансовата помощ за собственици или наематели на риболовни кораби.

Общата сума за сектор “Риболов” е 1,5 милиона евро, а компенсациите се предоставят заради повишените разходи за гориво и работни заплати.

Емил Милев притежава три риболовни кораба. Казва, че при излизане в морето най-големият разход е за гориво.

Емил Милев, председател на Риболовно сдружение “Черноморски изгрев”: 30% или 40% от дневните ни разходи са за горива. Ако вземем на база, че преди две години сме зареждали на два пъти и половина по-ниски цени, в момента горивото ни отива 60-70% от улова за деня, което е убийствено. На този принцип много трудно ще оцелеят много от колегите тази година.

Компенсациите са редуцирани с почти 50% след проведено обществено обсъждане.

Емил Милев, председател на Риболовно сдружение “Черноморски изгрев”: Първият вариант, който беше предвиден за рибарите, беше около 12,5% грубо изчислено спрямо оборота за предходните години. В процес на обсъждане на процедурата бяха сменени драстично критериите. В момента сме на около 5%. На този вариант много от колегите дори няма да кандидатстват.

Секторът е изненадан от съществената промяна на методиката за изчисление на компенсациите.

Димитър Димитров, адвокат по морско право, представляващ Риболовно сдружение “Черноморски изгрев”: Компенсацията се изчислява като процент от годишния оборот за 2025 година, редуциран с печалбата на фирмата за предходната година. За един оператор на риболовни кораби, дори с няколко риболовни кораба, компенсацията ще бъде 6000-7000 евро. Има и парадокси с 1000 евро, с 500 евро.

Затова рибарите са притеснени, че 1,5 милиона евро, предвидени за компенсация в сектор “Риболов”, ще останат неусвоени. И настояват за промяна на критериите за кандидатстване.

Емил Милев, председател на Риболовно сдружение “Черноморски изгрев”: Да не бъде на тази база оборот. Нека да погледнем изразходените горива, наетите екипажи, колко се е качила цената на труда.

Сега кандидатстването за компенсации е на три етапа.

Крайният срок за подаване на проектните предложения за първия прием е до 17 часа на 18 октомври.