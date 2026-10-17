1570 прокурори ще изслушат 25 претенденти за ВСС

Общото събрание на прокурорите започна процедурата по избор на членове на деветия състав на ВСС от професионалната квота.

В рамките на днешния ден трябва да бъдат изслушани 25 магистрати.

Обвинителите ще гласуват своите четирима представители в кадровия орган следващата събота.

Сред кандидатите има много хора на ръководни позиции, както и познати имена от последните години.

Очакванията са дебатът днес да се фокусира около три ключови теми: намаляване на административната тежест, предвидимо кариерно израстване и защита на магистратите от политически и корпоративен натиск.

Събранието ще се излъчва в реално време на сайта на Висшия съдебен съвет.

Дневният ред предвижда избор на председател на събранието, членове на избирателната комисия и на избирателните секции. Общото събрание ще определи колко време ще има всеки претендент по време на изслушването. То ще се случи по азбучен ред, като номинираните ще представят концепциите си и ще отговарят на въпроси.

Самото гласуване ще е на 24 октомври с хартиени бюлетини. Във всяка избирателна секция ще има видеонаблюдение в реално време и видеозаснемане на отварянето на избирателната кутия и преброяването на бюлетините.

Избирателните секции са 29 - по една във всеки областен център и три в София - в Съдебната палата, в сградата на Софийския районен съд на бул. "Скобелев" и в бившата сграда на спецсъда на ул. "Черковна", където ще гласуват прокурорите от апелативната прокуратура в София, Окръжната прокуратура в София и районните прокуратури в Самоков, Елин Пелин, Ботевград и Костинброд.

Резултатът от вота трябва да бъде обявен до 23:00 ч. в деня на гласуването.

За да се гарантира пълна прозрачност, вече са регистрирани застъпници, които ще следят броенето.

Общо 1570 прокурори у нас имат право на глас, като те ще могат да гласуват само с традиционните хартиени бюлетини.

Вижте повече в прякото включване на Тихомир Игнатов