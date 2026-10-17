"Една кауза заедно за нея": Благотворителен маратон в подкрепа на жените с рак на гърдата

Благотворителен маратон в подкрепа на жените с рак на гърдата организират днес в Благоевград. Инициативата е подкрепена от студенти.

"Съвсем скоро предстои стартът на нашия двукилометров благотворителен базар и маратон. Правим го вече за осма година, като за втора поредна година сме тук, в парк „Бачиново“, за да достигнем до повече хора от Благоевград. Каузата е интересна, тъй като октомври е месецът за осведомеността и борбата с рака на гърдата. Каузата е същата. 100% от събраните средства днес ще отидат за фондация, която се занимава с тази тема. Трасето започва в района на стария аквапарк и завършва тук", това каза организаторът на маратона Дарина Метанова.

Тя разказа, че тази година има своеобразен рекорд със своите 100 записани участници.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков