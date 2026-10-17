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Николай Младенов - кандидат да оглави ООН?

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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В момента той заема поста върховен представител за Газа

чака ефир николай младенов центъра световната дипломация
Снимка: БГНЕС/Архив
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Николай Младенов може да се включи в надпреварата за поста генерален секретар на ООН, съобщава Агенция Франс-Прес.

На снощното шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН всички настоящи седем претендента за поста са получили вето от държава постоянен член на Съвета за сигурност - това са Русия, Китай, САЩ, Франция или Великобритания.

Така се отваря възможност за включване на нови кандидати за поста.

Според дипломати, сред тях е българинът Николай Младенов, който в момента заема поста върховен представител за Газа.

#кандидат #ООН #Николай Младенов

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