Николай Младенов - кандидат да оглави ООН?

Николай Младенов може да се включи в надпреварата за поста генерален секретар на ООН, съобщава Агенция Франс-Прес.



На снощното шесто неофициално гласуване в Съвета за сигурност на ООН всички настоящи седем претендента за поста са получили вето от държава постоянен член на Съвета за сигурност - това са Русия, Китай, САЩ, Франция или Великобритания.

Така се отваря възможност за включване на нови кандидати за поста.

Според дипломати, сред тях е българинът Николай Младенов, който в момента заема поста върховен представител за Газа.