Изборните книжа пристигнаха в Смолян

103 000 хартиени бюлетини за предстоящите избори за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври пристигнаха днес в Смолян. Това стана по график, а изборните книжа пристигнаха с два пломбирани автомобила.

Пломбите бяха отрязани от областния управител Георги Пепеланов в присъствието на председателя и членове на РИК - Смолян. Ролките със специализирана хартия за машинно гласуване са 768 и пристигнаха също днес.

Изборните книжа бяха прибрани от служители в областната администрация в специално помещение, оборудвано със СОТ. До предаването на бюлетините и ролките на секционните избирателни комисии помещението ще се охранява и от жива физическа охрана от служители на МВР.

Йорданка Маргаритова, председател на РИК - Смолян: "Общо секциите са 259 за територията за цялата област, като допълнително са образувани три подвижни секционни избирателни комисии на територията на община Мадан, Рудозем и Баните. В 130 секции в областта ще се гласува с машина, в 129 на хартия, в 15 от секциите на територията на областта машините ще бъдат два броя."

Броят на избирателите в област Смолян съгласно предварителните избирателни списъци е 93 619.