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Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Тя обаче изтъкна и спешната нужда от други партньори, които да се включат в помощта

Потвърдено от Урсула фон дер Лайен: ЕС ще продължи да подкрепя Украйна
Снимка: БТА
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Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен потвърди, че Европейският съюз ще продължи да поема водещата роля в подкрепата за Украйна.

На пресконференция след заседанието на Европейския съвет късно снощи, фон дер Лайен обаче изтъкна и спешната нужда от други партньори, които да се включат в помощта.

Европа вече е изплатила почти 16 милиарда от заема от 90 милиарда евро за Украйна и до края на годината може да изплати още 17 милиарда евро, ако Киев направи необходимите реформи.

Тя коментира и искането на украинския президент Володимир Зеленски за допълнителна помощ за следващата година.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия: "Войната продължава и трудно се предвижда как ще се развие. Когато планирахме сумата от 90 милиарда евро, не можехме да предвидим как ще изглежда ситуацията през 2027 година. Сега е ясно, че имаме дефицит от 70 милиарда евро, който трябва да бъде покрит."

снимки: БТА

Фон дер Лайен обяви и че Комисията подготвя новия 22 пакет санкции срещу Русия и няма да вдигне никаква част от тях, освен ако Москва не спре войната.

#Урсула фон дер Лайен #войната в Украйна #помощ #Украйна

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