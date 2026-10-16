Сутрешни мъгли и затопляне през новата седмица

През нощта слаби валежи от дъжд ще има все още главно в югоизточните райони. Вятърът ще отслабне, в повечето места ще стихне. Минималните температури утре ще бъдат от минус 1° до 4°, в София – около 1°, в Източна България и по Черноморието – между 5° и 8°.

Сутринта около водните басейни, в котловините и равнините ще бъде с мъгли. През деня облачността ще бъде променлива, а в югоизточните райони все още ще превалява, но с тенденция към спиране. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 12°. Вятърът ще бъде слаб до умерен, от запад-северозапад, на морския бряг – умерен и силен – от север. Облачността там ще е по-често значителна и преди обяд главно по южното крайбрежие ще вали слабо. Максималните температури ще бъдат около 15°, а температурата на водата е 18°-19°.

С променлива облачност ще бъде в планините, но ще се задържи почти без валежи. Вятърът ще бъде умерен от север-северозапад. Максималните температури по върховете ще останат отрицателни - от минус 5° на Мусала до минус 2° на Ботев и Черни връх.

Слабо повишение на максималните температури предстои утре и почти навсякъде на Балканите. В по-голямата част от полуострова ще бъде с променлива облачност, но ще има и изолирани превалявания от дъжд. Ще вали за пореден ден в много райони в Западна Европа. Валежи ще има и на Пиренейския полуостров, където предстои и слабо захлаждане.

У нас, в неделя ще бъде по-топло от събота с минимални температури между 3° и 8° и максимални – между 15° и 20°. Ще има променлива, по-често значителна облачност, но вероятността за валежи е малка. През първата половина на новата седмица ще има и слънчеви часове, но и слаби валежи, във вторник в североизточните райони, а в сряда – в Западна България. Температурите ще се повишават и в сряда минималните ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 17° и 22°.