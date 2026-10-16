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Казуси с изборната администрация: Сигнал за липса на диплома и влязла в сила присъда

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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Как бюлетините в урните се превръщат в резултати и проценти - ЦИК и "Информационно обслужване" направиха демонстрация на компютърната обработка на данните от гласуването. На този фон излизат и малко по-различни казуси, свързани с организацията на вота. Оказва се, че заместник председател на избирателна комисия е с влязла в сила присъда, а за друг е подаден сигнал, че няма диплома за висше образование.

Сигнал до ЦИК законно ли е назначен председателят на РИК-Враца заради съмнения за липса на висше образование.

Марин Връбчев, председател на РИК-Враца: "Тази тема беше на дневен ред 2011 година, когато за пръв път се искаше ценз за висше образование, за да започнеш в Общинските избирателни комисии или Районните избирателни комисии и още от тогава има решение на Върховния административен съд, че моята диплома отговаря на изискванията. Решението беше окончателно.

БНТ: От Пловдивския университет казват, че не са имали такъв профил и няма никакви данни да сте учили там?

Дипломата е от филиала на Пловдивския университет, в ДНА Хасково и аз я придобих, когато бях редовна военна служба."

Възнагражденията на председателя на РИК е между 1352 и 1470 евро. Междувременно ЦИК излезе с решение по друг казус - заместник-председателят на Общинската избирателна комисия в Лом е освободен, заради влязла в сила присъда за присвояване на чужди пари, собственост на Дом за пълнолетни лица с деменция.

Общо 150 000 души са заетите в изборния процес. На този фон - от държавната компания, която по закон обработва резултатите, показаха стъпките в процеса.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: "Когато членовете на СИК отидат да се отчитат в РИК следват да минат през изчислителните пунктове на "Информационно обслужване", за да се разчетат флашките и да се сканират протоколите."

А заради новата технология на гласуване - задължително машинно гласуване в секциите с над 300 души, се налагат и промени. От "Информационно обслужване" са категорични, че системите им са напълно защитени и хакерски атаки са невъзможни.

Ивайло Филипов, изп. директор на "Информационно обслужване": "Над 75% от секциите ще бъдат с машинно гласуване. Системата за компютърна обработка, както в ЦИК, така и в районните избирателни комисии е отделена от външния свят, тя не подлежи на въздействие от външния свят. Това е ключовото."

Александър Станев, "Информационно обслужване": "Това, което винаги сме залагали като технология, е абсолютната невъзможност за компрометиране и промяна на данните, които обработваме."

Снимки: БТА

Подготвени са и телефоните за видеозаснемане и излъчване на броенето в секциите след края на изборния ден. Записите до момента възлизат на цели 28 години. Започна и доставката по места на бюлетините за вота. В най-големия избирателен район - Бургас, всички над 402 000 изборни книжа бяха транспортирани под засилена охрана.

#казуси #президентски избори 2026 #цик #бюлетини

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