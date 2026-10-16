"Мяра": Българите с нулева толерантност към пияни и дрогирани шофьори, искат строги глоби и наказания за нарушителите на пътя

Над 90% от българите подкрепят безкомпромисни действия срещу войната по пътищата - това показва национално представително социологическо проучване на БНТ и агенция „Мяра“.

Хората са на мнение, че само така може да се намалят наполовина загиналите в катастрофи до 2030 г, каквато е голямата европейска цел.

Обществото е необичайно обединено за мерки срещу жертвите на пътя.

96 на сто от всички възрасти призовават за никаква търпимост при шофиране с алкохол и наркотици. Над 90% искат строг контрол и наказания.

Безкомпромисно е дори и отношението към шофьорите, които говорят по мобилен телефон в колата си.

Настоява се обучението на младите шофьори да е по-продължително. Одобрение среща и забраната да се шофира в целия ЕС при тежко нарушение - на това мнение са над 80 на сто от запитаните.

Известно колебание има за предложението на Европейския парламент шофьорска книжка да се взима по-рано - на 17 години, но да придобиват опит с придружител. Всеки трети по-скоро не е съгласен.

Изследването на агенция „Мяра“ показва, че българите очакват драстични мерки срещу високата смъртност от катастрофи. Още повече, че страната ни преди 6 години е приела стратегическата цел на Европейския парламент за 0 жертви на пътя до 2050 година.

Гърция, Полша и Естония вече са намалили жертвите на пътя като следват мерките от "Визия Нула". Променят дизайна на пътищата си и въвеждат строги санкции за нарушителите.

Автор: Татяна Тасева