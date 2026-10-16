Шампионът на България Марица стартира с категорична победа новата кампания в НВЛ

Шампионът на България Марица (Пловдив) стартира ударно новия сезон в НВЛ Демакс + Суперлига, след като надигра с категоричното 3:0 (25:20, 25:13, 25:23) гостуващия тим на ЦПВК (София). Така "жълто-сините" стартираха успешно поредната защита на титлата във волейболния елит.

Маричанки не бяха затруднени в нито един момент, като изключение направи края на третия гейм, когато гостуващият тим успя да се доближи близко в резултата, но това се оказа крайно недостатъчно.

Най-резултатни за Марица бяха Александра Китипова с 16 точки, следвана от Елена Бечева с 12 и Боряна Ангелова с 9. За гостите най-резултатни бяха Моника Коларова с 12 точки, следвана от Габриела Йонева с 8 и Елица Георгиева с 6.

В първия гейм на двубоя пловдивчанки успяха да натрупат добър аванс пред своя съперник, който в край на сметка им бе напълно достатъчен, за да затворят частта с 25:20.

Втората част маричанки вдигнаха още повече оборотите и отнесоха гостуващия тим, след като затвориха гейма с 25:13. В третия гейм обаче интригата бе най-голяма.

В началото на частта Марица дръпна сериозно в резултата, но в даден момент се стигна до само точка разлика при 21:20. Маричанки обаче наложиха волята си и след 25:23 затвориха гейма, а с него и мача.

Другият пловдивски тим Марица 2022 започна новата кампания с изключително драматична загуба от Драгоман (Драгоман), отстъпвайки в зала Строител с 2:3 гейма (25:20, 14:25, 25:21, 23:25, 14:16).

Маричанки не бяха далеч от първата си победа след като на два пъти повеждаха в резултата, но в край на сметка след голяма драма и тайбрек отстъпиха на гостуващия тим.



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