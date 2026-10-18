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ЦСКА започна сезона в женския волейболен елит на България с успех над Дея Спорт

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Български волейбол
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Столичният отбор не изпита затруднения в зала "Васил Симов".

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ЦСКА победи Дея спорт с 3:0 (25:17, 25:14, 25:15) гейма в последния мач от първия кръг на женския волейболен елит на България.

Столичният отбор не срещна затруднения в зала "Васил Симов" в София и заслужено се поздрави с успеха.

ЦСКА оглавява класирането заедно с отборите на Левски и шампиона Марица Пловдив. Дея спорт има еднакъв актив заедно с тимовете на ЦПВК и Стойчев-Казийски.

В следващия кръг ЦСКА е домакин на Миньор Перник, а Дея посреща ЦПВК в първото си домакинство за сезона.

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