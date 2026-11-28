Лоренцо Музети изведе Италия до четвърти пореден финал в турнира Купа Дейвис, след като в петък в Болоня записа две победи, помагайки на трикратните шампиони (и настоящи носители на титлата) да елиминират Чехия на полуфиналите.

След като откри деня с убедителна победа на сингъл срещу Якуб Меншик – мач, в който спаси всичките шест възможности за пробив пред съперника, Музети се завърна на корта заедно с Андреа Вавасори. Двамата спечелиха решителния мач на двойки срещу Иржи Лехечка и Томаш Махач с 3:6, 6:1, 7:6(4), с което оформиха крайното 2:1 победи за Италия.

„Тези дни имат специално значение за мен, особено предвид факта, че последните ми участия за Купа Дейвис не завършиха с победи“, сподели Музети. „Усещах, че имам нужда от това, за да се завърна и да докажа, че мога да бъда полезен на отбора“, каза още той.

С победата на Музети и Вавасори, Италия стана първата страна след 80-те години на миналия век, която достига до поне четири поредни финала за Купа Дейвис (преди това Швеция постига серия от седем поредни финала между 1983 и 1989 г.).

Италия вече има в актива си рекордните 16 поредни спечелени отборни срещи, като не е губила двубой от сблъсъка с Канада (0:3) през 2023 г.

„Ние сме много добри приятели. Беше страхотно да играя с него на корта. Всъщност не сме тренирали много заедно на двойки, играли сме само веднъж, преди много години“, разказа Вавасори за съвместното си участие с Музети.

„В началото трябваше да намерим правилните позиции на корта, но вярвахме, че играта ни ще се подобрява с напредването на мача“, добави той.

„Първият сет беше много труден. Те са изключително корави съперници. Махач и Лехечка сервират много силно и връщат топката изключително бързо, така че не беше лесно да влезем в ритъм. Но съм толкова щастлив, защото да спечелиш по този начин е най-хубавото чувство на света", коментира още Вавасори.

По-рано Музети откри сблъсъка със спокойна победа с 6:3, 6:4 над Якуб Меншик, извеждайки Италия напред с 1:0. Лехечка обаче победи Флавио Коболи с 6:2, 1:6, 6:3, изравни резултата на 1:1 и доведе нещата до решителен мач на двойки. Въпреки че загубиха първия сет в решителния двубой, Музети и Вавасори направиха впечатляващ обрат – те наваксаха изоставане от 1:3 точки в тайбрека на финалния сет и си осигуриха победата.

Сега Италия очаква победителя от съботния полуфинален сблъсък между Великобритания и Испания. Великобритания елиминира Германия, за да стигне до най-добрите четири отбора, докато Испания победи Австрия.

В сряда Италия елиминира тима на Южна Корея с 2:1 победи, за да се класира за полуфиналите у дома.