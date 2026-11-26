Елизара Янева продължава отличното си представяне на турнира по тенис на твърда настилка в Търнава, Словакия, с награден фонд от 60 хиляди евро.

Поставената под номер 1 в основната схема българка се класира за четвъртфиналите, след като разгроми латвийката Беатрисе Зелтина с 6:0, 6:1 за едва 54 минути игра.

19-годишната пловдивчанка демонстрира пълно превъзходство над съперничката си, спечелвайки 11 последователни гейма. Зелтина успя да вземе единственото си подаване при 0:5 във втория сет, след което Янева сложи край на двубоя на собствен сервис.

За най-добрата българска тенисистка това е седма поредна победа, след като през миналата седмица триумфира с титлата на друг турнир в Търнава.

В спор за място на полуфиналите националката ще се изправи срещу германката Анна Лена Фридзам.

С достигането си до четвъртфиналите Янева си осигури 16 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 135-о място.

По-късно днес Изабелла Шиникова и Лайма Владсон (Узбекистан) ще се изправят срещу британката Мадълейн Брукс и американката Далейна Хюит в четвъртфиналите на надпреварата на двойки.