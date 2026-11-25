Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50" в Херсонисос (Гърция) с награден фонд 56 700 евро.

20-годишният българин и Иманол Лопес Мурийо (Испания) надиграха участващите с "уайлд кард" представители на домакините Виктор Калайцис и Стефанос Схинас със 7:5, 6:1 за 74 минути на корта.

В първия сет Маздрашки и Мурийо пропиляха преднина от 3:1 и изостанаха с 4:5, но спечелиха следващите три гейма, за да поведат в общия резултат. Във втората част тандемът на българина направи две серии от по три поредни гейма и затвори безпроблемно срещата.

Следващите съперници на Анас Маздрашки и Иманол Лопес Мурийо ще бъдат третите поставени Георгий Кравченко (Украйна) и Алехо Санчес Килес (Испания), а с успеха си в първия кръг българинът заработи 9 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 2044-тото място.

Другият българин в турнира на двойки Димитър Кузманов трябваше да стартира с Михаел Геертс (Белгия) срещу Ярослав Демин (Русия) и Лео Ракийе (Франция), но двамата се отказаха заради травма на пловдивчанина.

На сингъл квалификантът Анас Маздрашки допусна поражение във втория кръг срещу втория поставен Филип Хенинг (Република Южна Африка) с 1:6, 2:6.