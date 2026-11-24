Чехия се превърна в първия полуфиналист в тазгодишното издание на Купа Дейвис

Чешкият състав се наложи с 2:0 победи над Канада в първия четвъртфинален сблъсък от финалната фаза на надпреварата, която се провежда в италианския град Болоня.

Томаш Махач даде преднина на европейския тим след успех с 6:2, 3:6, 6:2 над Лиъм Драксъл за час и 55 минути игра.

Чехът започна убедително двубоя и поведе с 4:0 гейма по пътя към спечелването на първия сет. Драксъл обаче отговори във втората част, в която реализира пробив за 4:2, а в следващия гейм преодоля пасив от 0:40, за да затвърди предимството си и впоследствие да изравни резултата.

В решителния трети сет Махач отново наложи волята си, реализирайки два пробива, с които осигури първата победа за Чехия.

Иржи Лехечка подпечата класирането на своя отбор за полуфиналите след успех със 7:6(4), 6:2 над Феликс Оже-Алиасим.

Двамата тенисисти не си размениха нито един пробив в откриващия сет, въпреки че канадецът разполагаше с девет възможности да спечели подаването на съперника си. Лехечка демонстрира по-голяма концентрация в тайбрека, който спечели със 7:4 точки.

Чехът пренесе импулса и във втората част, в която бързо поведе с 3:0 гейма и не позволи на Оже-Алиасим да се върне в двубоя.

За място във финала на Купа „Дейвис“ Чехия ще се изправи срещу победителя от четвъртфиналната двойка между домакина Италия и Република Корея.