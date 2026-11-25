Очаква се Алкарас да проведе първа тренировка в Болоня по-късно днес. Окончателното решение за участието му на четвъртфиналите ще бъде взето от капитана на Испания Давид Ферер.
Испанският тенисист Карлос Алкарас може да пропусне четвъртфиналния мач за Купа Дейвис срещу Австрия, съобщава Punto de Break.
23-годишният Алкарас има проблем с лявото бедро след участието си на Финалите на АТР. Той пропусна тренировката на националния отбор вчера.
„Все още не съм тренирал с топка. Ще го направя за първи път днес. Не искам да казвам нищо предварително, но мога да кажа, че се чувствам малко по-добре с всеки изминал ден. В четвъртък, когато състоянието ми се изясни, Давид Ферер ще вземе решение“, каза Алкарас.
Очаква се той да проведе първа тренировка в Болоня по-късно днес. Окончателното решение за участието му на четвъртфиналите ще бъде взето от капитана на Испания Давид Ферер.
В неделя Алкарас спечели Финалите на АТР за първи път в кариерата си, побеждавайки на финала номер 1 в света Александър Зверев от Германия с 6:2, 7:6(7).
Двубоят между Испания и Австрия за Купа "Дейвис" ще се проведе на 26 ноември в Болоня.