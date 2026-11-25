Ние сме фаворити без съмнение. Това каза Давид Ферер преди четвъртфинала в турнира за Купа Дейвис между Испания и Австрия. Мачовете от финалната осмица започнаха вчера в Болоня.

Капитанът на испанския отбор, който ще се оттегли от поста в края на сезона, смята че с Карлос Алкарас в състава, неговият отбор е категоричният фаворит в четвъртфинала срещу Австрия в четвъртък.

В отбора на Испания освен третият в света Алкарас са Педро Мартинес, Рафаел Ходар, Даниел Мерида, Марсел Гранойерс.

Бившият финалист на Откритото първенство на Франция (2013), който вдигна трофея от Купа Дейвис три пъти по време на състезателната си кариера, се надява да направи същото като капитан на Испания и да сложи край на господството на Италия. Домакините на турнира триумфираха в последните три години, като миналата година във финала Италия надигра именно Испания с 2:0.

Ферер ще се оттегли от поста, като информациите в испанските медии гласят, че причина за това е намерението му да се завърне като личен треньор на голяма звезда от световния тенис от началото на 2027 г. Неговият пост в отборния турнир ще заеме Марк Лопес, който стана олимпийски шампион на двойки с Рафаел Надал, а в момента е помощник-треньор в щаба на Ферер в Болоня.

В състава на Австрия са Юрий Родионов, Лукас Ноймайер, Йоел Шверцлер, Нийл Оберлайтнер, Лукас Мидлер, водени от бившия играч от Топ 10 Юрген Мелцер. Той пое ролята на капитан на австрийския отбор през 2022 г. и изведе тима обратно в елита. Мелцер заема второ място в австрийската история след легендата Томас Мустер, и държи националните рекорди за най-много победи на двойки, както и за най-голям брой изиграни срещи.

В първия ден на надпреварата Чехия победи Канада с 2:0 и се класира за полуфиналите. Италия и Южна Корея играят днес. Домакините излизат срещу дебютантите в тази фаза.

В четвъртък са срещите Австрия – Испания и Великобритания - Германия.

Полуфиналите са в събота, а финалът е в неделя от 16:00 ч.