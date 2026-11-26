Анас Маздрашки отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 50“ в Херсонисос, Гърция, с награден фонд от 56 700 евро.

20-годишният българин и испанецът Иманол Лопес Мурийо отстъпиха пред третите поставени Георгий Кравченко (Украйна) и Алехо Санчес Килес (Испания) с 6:4, 6:7(6), 7:10 след час и 56 минути игра.

Маздрашки и Мурийо започнаха убедително срещата и спечелиха първия сет, въпреки че пропуснаха три възможности да го затворят при 5:3 на сервис на съперниците си.

Българо-испанският тандем бе близо до крайния успех във втората част, когато сервираше за мача при 5:4, но допусна пробив. В последвалия гейм двамата пропиляха и три възможности за нов пробив.

В тайбрека Маздрашки и Мурийо поведоха с 3:0, но не успяха да задържат преднината си, а Кравченко и Килес изравниха резултата в сетовете.

В решителния шампионски тайбрек българинът и испанецът изостанаха с 0:3 и така и не успяха да заличат пасива си, с което приключиха участието си в надпреварата.