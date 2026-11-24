Изабелла Шиникова започна с победа на двойки участието си на турнира в зала в Търнава с награден фонд от 60 000 щатски долара.

Шиникова и нейната партньорка Лайма Владсон от Узбекистан победиха с 6:4, 7:5 Катерина Лазаренко от Украйна и Аля Сеница от Словения.

Мачът започна с размяна на пробиви в първите три гейма, което бе по вкуса на Шиникова и Владсон, които поведоха с 2:1. След това двете успяваха да задържат подаванията си и взеха първата част с 6:4.

Вторият сет също започна по-добре за двойката от България и Узбекистан, която поведе с 2:0 гейма. Две двойни грешки на Владсон обаче доведоха резултата до 2:2, а Лазаренко и Сеница използваха инерцията, за да вземат още два гейма и да поведат с 4:2. Последваха обаче три поредни гейма за Шиникова и Владсон, които на свой ред поведоха с пробив за 5:4, но се стигна до ново равенство 5:5. Това обаче не бе последният брейк в сета, тъй като още в следващия гейм Шиникова и Владсон си върнаха предимството, след което на сервис на тенисистката от Узбекистан бе фиксиран крайният резултат.

На четвъртфиналите Шиникова и Владсон ще срещнат поставените под номер 1 в схемата Маделайн Брукс (Великобритания) и Делейна Хюит (САЩ). Любопитна подробност е, че Шиникова и Владсон ще играят една срещу друга в първия кръг на турнира на сингъл. В основната схема са и още две българки - поставената под номер 1 в схемата Елизара Янева и Лидия Енчева, които могат да се срещнат още във втория кръг.