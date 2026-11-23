Най-добрият български тенисист Григор Димитров отбеляза минимално отстъпление в обновената световна ранглиста на Асоциацията на професионалните тенисисти (ATP).

35-годишният хасковлия загуби една позиция и вече заема 136-ото място в класацията с актив от 422 точки.

Спад с едно място регистрира и втората ракета на България Пьотр Нестеров. Той се намира на 284-тата позиция в световното подреждане със 196 точки.

При двойките най-предно класираният българин Александър Донски също отстъпи с една позиция и вече е 83-ти с актив от 1058 точки.

На върха в ранглистата на сингъл продължава да бъде германецът Александър Зверев, който разполага с 10 350 точки. Второто място заема италианецът Яник Синер със 7950 точки, а трети е испанецът Карлос Алкарас със 7600.

Алкарас приключи сезона с важен успех, след като за първи път в кариерата си спечели титлата от Финалния турнир на ATP в Торино.

В световната ранглиста на двойки лидерската позиция продължават да си поделят финландецът Хари Хелиоваара и британецът Хенри Патън, които имат по 8530 точки.