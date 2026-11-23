Карлос Алкарас увенча отличния си финал на сезона, като спечели за първи път титлата от Торино. Във финала на заключителния турнир за годината испанецът надигра световния номер 1 Александър Зверев в два сета.

След победата, Алкарас заяви, че първият му трофей от надпреварата „означава целия свят“ за него, семейството и екипа му.

Алкарас записа 14 поредни победи в края на сезона в ATP тура, като спечели последователни титли във Виена, Париж и Торино. Той се присъединява към Андре Агаси, Роджър Федерер и Новак Джокович като единствените тенисисти, печелили и четирите турнира от Големия шлем, както и ATP Finals.

Алкарас стана едва третият испанец с трофей от заключителния турнир (след Мануел Орантес през 1976 г. и Алекс Кореча през 1998 г.)

„Беше невероятна седмица. Не бих могъл да завърша седмицата по по-добър начин. Наистина се гордея и съм много щастлив от всичко, което постигнах през тези дни. Преминах през наистина трудни моменти – както със самия себе си, така и в екипа ми – но успяхме да преодолеем всичко, демонстрирайки страхотен тенис", коментира Алкарас.

"Този трофей е нещо, към което се стремя от много дълго време. Това означава всичко за мен“, каза още шампионът.

Алкарас пропусна два от четирите турнира от Големия шлем през този сезон заради контузия на китката и се завърна едва на US Open, където отпадна на четвъртфиналите от Бен Шелтън.

След това той постигна баланс от 25 победи и 2 загуби, като спечели четири от шестте турнира, в които участва. Испанецът завършва годината под номер 3 в световната ранглиста, след Зверев и Яник Синер, но след победата си на финалите на ATP беше попитан дали се чувства като най-добрия играч в момента.

„Мисля, че всеки се чувства като номер 1 – аз, Саша, Яник, Бен Шелтън... всеки смята, че е номер 1 в света, и според мен тази увереност е наистина важна. Да имаш такава увереност в себе си е от голямо значение – както на тренировъчния корт, така и по време на мач. Но номер 1 е Саша. Той напълно заслужава това. В момента ранглистата показва, че това е Саша, и трябва да му отдадем дължимото“, каза още новият шампион във Финалите на АТР.

Алкарас благодари на публиката в Италия за топлата атмосфера. За него тази седмица предстои участие с отбора на Испания във финалите за Купа Дейвис, където ще срещне тима на Австрия.