Карлос Алкарас спечели първата си титла от Финалите на АТР в Торино, след като във финала в неделя победи световния №1 Александър Зверев с 6:2, 7:6(7). Така испанецът стана третият представител на страната си, триумфирал в престижния заключителен турнир за сезона.

През миналата година Алкарас загуби финала от Яник Синер, но този път не допусна ново разочарование в Торино и завърши сезона по впечатляващ начин. Въпреки сериозната превръзка на левия си крак, 23-годишният испанец се движеше отлично и демонстрира много силна игра на ретур. Той стана първият тенисист през седмицата, успял да пробие сервиса на Зверев, а освен това запази перфектния си баланс във финалите срещу германеца – три победи от три мача.

Алкарас отново показа характерното за играта си разнообразие, използвайки слайса от бекхенд, за да нарушава ритъма на съперника. Испанецът демонстрира и психологическата устойчивост, която се превърна в една от отличителните черти на кариерата му. Подобно на драматичната си петсетова победа над Зверев на Откритото първенство на Австралия, той намери решения в най-важните моменти и заслужи шестата си титла за сезона и общо 30-а в кариерата.

След като спечели първия сет, Алкарас трябваше да спасява три поредни сетбола в тайбрека на втората част. Той изоставаше с 3:6, но спечели шест от следващите седем разигравания и сложи край на интригата след напрегната развръзка. Веднага след последната точка испанецът се строполи на корта в изблик на радост, а след това с широка усмивка прегърна членовете на екипа си край корта. Финалът продължи два часа и една минута.

Алкарас е третият испанец, спечелил Финалите на АТР след Мануел Орантес, триумфирал през 1976 г., и Алекс Кореча, вдигнал трофея през 1998 г. Той стана и едва четвъртият тенисист в историята, който е печелил и четирите турнира от Големия шлем, и заключителния турнир на сезона. Преди него това са правили Андре Агаси, Роджър Федерер и Новак Джокович. През февруари Алкарас стана най-младият тенисист, завършил кариерен Голям шлем, след като спечели Откритото първенство на Австралия.

Триумфът в Торино е поредното забележително постижение в сезон, белязан и от сериозни здравословни проблеми. През април испанецът получи контузия на китката по време на турнира от категория АТР 500 в Барселона и пропусна повече от четири месеца. Той се завърна на Откритото първенство на САЩ през август, където достигна до четвъртфиналите. Оттогава насам Алкарас е в изключителна форма, като спечели титлите в Париж, Виена, Токио и сега в Торино.

Физическото състояние на Алкарас беше сред основните теми през цялата седмица, след като в мача си срещу Даниил Медведев в сряда поиска медицински таймаут заради проблем с левия крак. Въпреки това испанецът завърши груповата фаза с три победи от три мача, като в петък се наложи и над Флавио Коболи. На полуфиналите вторият поставен преодоля Бен Шелтън след тайбрек в решителния трети сет, без да показва видими признаци на дискомфорт.

Алкарас си тръгва от Торино с рекордната за шампиона награда от 5 171 000 долара, след като спечели и петте си мача в турнира. Вторият поставен започна участието си с победа над Франсис Тиафо, след което надделя последователно над Медведев, Коболи, Шелтън и Зверев по пътя към трофея.

С триумфа в Северна Италия испанецът значително съкрати дистанцията до световния №2 Яник Синер в ранглистата на АТР. Преди началото на турнира Алкарас изоставаше от италианеца с 1850 точки, но вече разликата е само 350. Синер, който спечели изданието през 2025 г., пропусна надпреварата заради контузия.

Александър Зверев запазва първата си позиция в световната ранглиста с актив от 10 350 точки. Германецът преследваше трета титла от Финалите на АТР след триумфите си през 2018 и 2021 г. 29-годишният тенисист достигна до финала без загубен сет и изпраща най-успешния сезон в кариерата си. През годината той спечели първите си големи титли на „Ролан Гарос“ и US Open, преди през ноември за първи път да се изкачи до №1 в света.

Любопитен факт е, че Алкарас стана третият тенисист, печелил както Финалите на АТР, така и Финалите на „Следващото поколение“ (Next Gen ATP Finals). Преди него това са постигали Стефанос Циципас и Яник Синер.