Александър Зверев се класира за финала на заключителния турнир на АТР в Торино, след като победи Даниил Медведев със 7:6(0), 6:4 в полуфинален сблъсък. Германецът демонстрира стабилна игра в ключовите моменти и си осигури среща с Карлос Алкарас в спора за титлата.

Поставеният под номер 1 Зверев беше безапелационен в тайбрека на първия сет, който спечели със 7:0. Във втората част германецът реализира един пробив, оказал се достатъчен, за да затвори двубоя в два сета.

С успеха 29-годишният тенисист подобри баланса си срещу Медведев на девет победи и 14 загуби. Зверев спечели и предишния им двубой, който се проведе на четвъртфиналите на турнира от сериите Мастърс 1000 в Париж през 2025 година.

На финала германецът ще се изправи срещу втория поставен Карлос Алкарас. Двамата за последно играха на полуфиналите на Откритото първенство на Австралия, когато испанецът надделя в петсетова битка. Впоследствие Алкарас спечели титлата и стана най-младият тенисист в историята, оформил кариерен Голям шлем.

Испанецът има минимално предимство от 7:6 победи в преките двубои със Зверев.

За германеца предстоящият финал е възможност да завърши по впечатляващ начин най-успешния сезон в кариерата си. През 2026 година той спечели първите си две титли от Големия шлем - на "Ролан Гарос“ и Откритото първенство на САЩ, а в началото на ноември за първи път оглави световната ранглиста.

По-рано през седмицата Зверев беше отличен и за завършването на сезона като номер 1 в света. Сега той ще се опита да прибави трета титла от Финалите на АТР към трофеите си от 2018 и 2021 година.

Alexander Zverev is BACK in the final in Turin #NittoATPFinals https://t.co/4Of67L0n8z — Tennis TV (@TennisTV) November 21, 2026

От своя страна Медведев, шампион в турнира през 2020 година, пропусна възможността да достигне до финала за първи път от 2021 година, когато отново беше победен от Зверев.

Руснакът приключва сезона с баланс от 54 победи и 22 загуби. През годината той спечели титлите в Бризбън, Дубай, Ханджоу и Алмати, а също така достигна до финала на турнира от сериите Мастърс 1000 в Индиън Уелс, където отстъпи на Яник Синер.