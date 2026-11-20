Карлос Алкарас записа три победи от три мача в груповата фаза на тазгодишното издание на Финалите на ATP, но продължават да съществуват въпросителни около физическото му състояние преди решителните мачове през уикенда. Третият в световната ранглиста испанец получи медицинска помощ заради проблем с левия крак по време на двубоя си срещу Даниил Медведев в сряда, а впоследствие пропусна тренировката в четвъртък.

Алкарас се движеше сравнително свободно при победата си над Флавио Коболи в петък, но разкри, че той и екипът му са положили допълнителни усилия зад кулисите, за да гарантират, че ще бъде в оптимално състояние за битката за титлата в Торино.

„Вчера беше изключително важен ден за мен, ако трябва да бъда честен. Опитвам се да се уча от подобни моменти и да опознавам себе си малко по-добре. Смятам, че точно такива ситуации ти помагат да се опознаеш много по-добре“, заяви Алкарас на пресконференцията след мача.

„Вчерашният ден беше наистина важен. Очевидно усетих нещо в последния мач. След направените изследвания вчера решихме да не тренирам, а да си почина. Излязохме на разходка, опитахме се да се отпуснем. Сутринта и следобед получавах процедури от физиотерапевта си, а тази сутрин отново подходихме много внимателно. Правим всичко възможно извън корта, за да бъда готов и да съм в добра форма за този мач“, добави испанецът.

В петък Алкарас успя да провери ефекта от внимателната подготовка, като излезе на корта по план и демонстрира впечатляващо ниво при успеха с 6:4, 6:1 срещу Коболи. Испанецът остана доволен от реакцията на организма си.

„Днешният мач беше важен за мен, защото искахме да проверим как ще се чувствам. Тествахме как ще реагира тялото ми след вчерашните процедури и след почивката. Чувствах се добре. Опитах се да не натоварвам прекалено много тялото си, но същевременно играх с много сила, агресивно и с висока интензивност. Смятам, че успях да го направя. Доволен съм и вече гледам към утрешния ден“, добави испанецът.

Алкарас преследва първата си титла от Финалите на ATP, след като през миналата година загуби финала срещу Яник Синер.