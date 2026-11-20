Рафаел Ходар може и да приключи дебютното си участие във Финалите на ATP без победа, но 20-годишният испанец напълно осъзнава контекста на пораженията си от Александър Зверев, Артур Фис и Бен Шелтън през тази седмица в Торино.

Ходар дебютира на ниво ATP едва през януари на Откритото първенство на Австралия, а класирането му за престижния заключителен турнир на сезона беше една от интересните истории през 2026 година. Испанецът в никакъв случай не изглеждаше респектиран от съперниците си в груповата фаза, въпреки че загубата от Шелтън в четвъртък го остави с три поражения в три мача в зала „Инaлпи Арена“.

„Тези играчи са в Тура от пет, шест или седем години и са свикнали с всичко това. Свикнали са да пътуват всяка седмица. Свикнали са да играят много мачове през сезона. При мен обаче това е първи сезон в Тура и всичко беше ново. Не знаех с какво ще се сблъскам и какво да очаквам през първата си година. Но съм изключително горд от работата, която свърших“, заяви Ходар на пресконференцията след мача, в който Шелтън спечели първата среща между двамата с 7:6(8), 7:5.

На моменти испанецът показа признаци на умора срещу Шелтън, но въпреки това се представи отлично в двубоя, продължил два часа и седем минути. Ходар пропусна два сетбола в тайбрека на първата част, а във втория сет успя да навакса пасив от 2:4 и да поведе с 5:4. Шелтън обаче спечели следващите три гейма и затвори мача.

„Дадох всичко от себе си на корта във всеки мач, който изиграх през този сезон. Много се гордея с това, че никога не се отказвах, независимо от обстоятелствата. Дори когато нещата не вървяха добре, запазвах правилната нагласа и се опитвах да обърна ситуацията, за да си дам шанс. Както днес – изоставах с пробив във втория сет и беше много трудно, защото Бен сервираше отлично. Но повярвах в себе си, продължих да се боря и върнах пробива. В крайна сметка не се получи в края на втория сет, но смятам, че с натрупването на повече опит в Тура ще науча още много неща. Като за първа година обаче съм доволен от начина, по който премина сезонът ми“, сподели испанецът.

Ходар ще отпътува за Болоня, където през следващата седмица ще представя Испания във Финалната осмица на Купа Дейвис. До момента през сезона той има баланс от 45 победи и 22 загуби. В актива му влизат и два успеха срещу състезатели от топ 10 – срещу Алекс де Минор в Мадрид и Даниил Медведев в Шанхай. 20-годишният тенисист обаче признава, че има още много какво да подобрява, когато се изправя срещу най-добрите в света.

„Всеки мач е различен. Ако не си конкурентоспособен и нямаш правилната нагласа и психическа настройка за двубоя, е много трудно да се противопоставиш на подобни съперници. Трябва да обръщаш огромно внимание на всеки детайл. Необходимо е да играеш на много високо ниво и да не допускаш големи спадове по време на мача.

Това научих през тази година – ако искаш да се конкурираш с най-добрите тенисисти в света, трябва да поддържаш постоянство както в турнирите, така и през отделните месеци, за да достигнеш върха на тениса.