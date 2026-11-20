Карлос Алкарас демонстрира впечатляваща игра и с поредица от великолепни удари надигра Флавио Коболи в петък, отправяйки сериозно предупреждение към конкурентите си за титлата от Финалите на ATP в Торино.

Третият в световната ранглиста испанец показа богат арсенал от печеливши удари и постигна убедителна победа с 6:4, 6:1. Така той завърши участието си в група „Иван Лендъл“ с три победи от три мача. Алкарас беше споделил, че към края на успеха си срещу Даниил Медведев в сряда е почувствал дискомфорт в горната част на левия крак, но срещу Коболи не показа никакви признаци на физически проблеми. Испанецът се наложи за едва 65 минути в зала „Инълпи Арена“.

„Предизвикателството вече не е на корта, а извън него. Трябва да направя всичко необходимо, за да бъда физически готов за мача утре. Това ще бъде изключително важен следващ ден“, заяви Алкарас, който игра с превръзка на горната част на крака.

С победата си испанецът увеличи серията си на 12 поредни успеха. В нея влизат титлите му във Виена и на Мастърс 1000 турнира в Париж. Следващото предизвикателство пред 23-годишния тенисист в Торино е полуфинал срещу Бен Шелтън. Само преди 12 дни Алкарас победи американеца във финала в Париж.

„Беше труден мач, защото не знаех как ще се чувствам на корта, а срещу Флавио никога не е лесно. Той е страхотен играч и прекрасен човек извън корта. Опитах се да играя възможно най-агресивно и да удрям топката с максимална сила. Днес се чувствах невероятно на корта. Ставам все по-уверен след всеки мач и се надявам да продължа по същия начин“, коментира испанецът.

Алкарас участва за четвърти път във Финалите на ATP и преследва първата си титла в надпреварата. През миналата година той достигна до финала, но отстъпи пред Яник Синер. Вторият поставен в тазгодишното издание спечели група „Иван Лендъл“, а негов съперник на полуфиналите ще бъде Даниил Медведев или Франсис Тиафо.

Руснакът и американецът ще се изправят един срещу друг в директен сблъсък за място в топ 4 в петък, не преди 20:30 часа българско време.

Флавио Коболи приключи участието си в турнира с три поражения в груповата фаза. Италианецът, който по-рано през годината достигна до финала на „Ролан Гарос“, ще завърши сезона с участието си във Финалната осмица на Купа „Дейвис“ по-късно този месец.