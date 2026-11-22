В навечерието на Финалите на ATP в Торино имаше двама ясно изразени фаворити – световният №1 Александър Зверев и Карлос Алкарас. В неделя вечер, не преди 19:00 часа, двете суперзвезди ще се изправят една срещу друга в битка за престижния трофей на заключителния турнир за сезона.

В „Иналпи Арена“ предстои сблъсък на титани. Зверев ще опита да спечели третата си титла от Финалите на ATP, докато Алкарас ще преследва първия си триумф в надпреварата. Едно е сигурно – зрителите ще станат свидетели на истинско зрелище между двама тенисисти, които отлично знаят как да се справят с напрежението в най-големите мачове.

Зверев се представя по-силно от всякога през 2026 г. Германецът спечели първите си две големи титли, за първи път се изкачи до №1 в световната ранглиста, а сега е само на една победа от триумфа в Торино. Ако обаче потърсим думата „шоу“ в речника, вероятно ще открием името на Карлос Алкарас. Испанецът обича да се състезава в най-големите моменти в тениса.

Алкарас има предимство от 7:6 победи в преките си двубои със Зверев, като е спечелил четири от последните им пет срещи. Добрата новина за германеца е, че единствената му победа в този период дойде именно на Финалите на ATP преди две години, когато се наложи в два сета.

„Настилката е доста бърза, така че смятам, че агресивният стил на игра помага. А той е много, много агресивен, особено през тази седмица. Сервисът му и последвалият удар са изключителни. Но мачовете, които сме играли помежду си, винаги са били много трудни и очаквам още един такъв. Надявам се да се получи зрелищен двубой“, коментира Зверев съперника си.

Преди година Алкарас достигна до финала на заключителния турнир за първи път в кариерата си, но отстъпи пред двукратния шампион Яник Синер в сблъсък между първите двама поставени в надпреварата.

Публиката очаквано подкрепяше Синер, но Алкарас се наслаждаваше на играта пред италианските фенове, които според него са „изключително страстни към тениса“.

„Дори когато играя срещу Яник тук, в Италия, очевидно не усещам, че целият стадион е срещу мен. Чувствам се наистина обичан всеки път, когато идвам тук. Енергията, която получавам по време на всяка тренировка и всеки мач, е невероятна. Винаги съм се представял успешно на турнирите в Италия – не само в ATP, но и при юношите, до 14 години и във всички останали възрастови категории. Всеки път, когато идвам тук, постигам добри резултати, което показва колко добре се чувствам в Италия“, сподели испанецът.

Настилката в Торино е бърза през тази седмица, което прави сервиса още по-важен. Нито един от двамата финалисти не загуби подаването си или сет в груповата фаза. Зверев трябваше да отрази шест точки за пробив в мачовете си от групата и се справи с всички тях. На полуфиналите германецът победи Даниил Медведев, без да даде нито една възможност за пробив на съперника.

Алкарас пък загуби подаването си само веднъж в драматичния си успех над Бен Шелтън в решителния тайбрек на третия сет на полуфиналите. Испанецът видимо е увеличил агресията в играта си. Част от причината за това е контузията в горната част на лявото бедро, заради която получи медицинска помощ и която е превързана още от втория му мач в груповата фаза.

„Осъзнавам, че просто трябва да бъда внимателен с тази травма и понякога не бива да се натоварвам до краен предел при определени движения, удари или топки. Не е необходимо да стигам до всяка топка, което едва сега започвам да осъзнавам. Но се чувствам все по-добре. Днешният мач ми даде много добри сигнали. Сега ще отида при физиотерапевта си, ще се опитам да се възстановя и да бъда готов за утре“, заяви Алкарас след победата си на полуфиналите.

Зверев може да стане едва осмият тенисист в историята с поне три титли от Финалите на ATP. Алкарас пък има възможност да се превърне в първия испански шампион в заключителния турнир за сезона след Алекс Кореча през 1998 г.

Испанецът, който наскоро спечели титлите във Виена и Париж, е в серия от 13 поредни победи.

Зверев също се намира в изключителна форма. Германецът наскоро се присъедини към елитния клуб на тенисистите, достигали до №1 в световната ранглиста, а вече има и две големи титли през сезона. Но позволява ли си изобщо да се наслади на успехите си?