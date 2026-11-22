Александър Василев и Анас Маздрашки започнаха успешно участието си в квалификациите на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър“ в Ираклион, Гърция, с награден фонд 56 700 евро.

Националът на България за Купа „Дейвис“ Александър Василев постигна убедителна победа над Василиос Карипи от Република Южна Африка с 6:0, 6:1. 19-годишният българин се нуждаеше от едва 62 минути, за да преодолее съперника си и да продължи към решителния кръг на пресявките.

За място в основната схема Василев ще се изправи срещу победителя от двубоя между украинеца Володой Ужиловски и французина Лео Ракийе.

Успешен старт записа и 20-годишният Анас Маздрашки, който надделя над сънародника си Даниъл Спасов с 6:0, 7:5 в изцяло български сблъсък. Срещата продължи 70 минути, а следващият съперник на Маздрашки ще бъде испанецът Иманол Лопес Морильо.

С победите си Василев и Маздрашки заработиха по една точка за световната ранглиста.

В основната схема на турнира ще участва и Димитър Кузманов, който започва директно от първия кръг. Негов съперник ще бъде представителят на домакините Димитрис Азоидис, получил „уайлд кард“ от организаторите.

България ще има представители и в надпреварата на двойки. Димитър Кузманов ще си партнира с белгиеца Михаел Геертс, като двамата ще се изправят срещу Федерико Арнаболди и Хуан Круз Мартин Манцано от Италия.