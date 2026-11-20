Българската тенисистка Юлия Стаматова се класира за финала на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция). Надпреварата е с награден фонд 15 хиляди долара.

33-годишната българка и представителката на домакините Дога Тюркмен, четвърти поставени в схемата, се наложиха по убедителен начин над поставените под номер 2 Лаура Бьонер (Германия) и Линда Севчикова (Чехия) с 6:0, 6:3 за 74 минути на корта.

В спора за титлата Стаматова и Тюркмен ще играят срещу победителките от двубоя между водачките в схемата Дария Йесипчук (Украйна) и Каат Копез (Белгия), и третите поставени румънки Стефания Боица и Анастасия Сафта.