Брияна Иванова отпадна на четвъртфиналите на единично на турнира по тенис на твърда настилка в Алкала де Енарес (Испания). Надпреварат е с награден фонд 15 хиляди евро.

17-годишната състезателка допусна обрат срещу осмата поставена Паула Сембранос (Швейцария) с 6:3, 4:6, 3:6 в мач, продължил два часа и 53 минути.

Иванова поведе в общия резултат след убедително представяне в първия сет, спечелен с 6:3 точки. Във втората част българката навакса пробив пасив от 2:4 до 4:4, но отново загуби два поредни гейма и така срещата влезе в решаващ трети сет.

В него Сембранос поведе с 4:2 с пробив, който Иванова успя да върне и да намали до 4:3, но с три поредни гейма швейцарката затвори срещата.