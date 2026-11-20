Динко Динев отпадна във втория кръг на турнира по тенис на клей в Чиуауа, Мексико, който е с награден фонд от 30 хиляди долара.

22-годишният българин, поставен под номер 6 в основната схема, допусна поражение от представителя на Великобритания Блу Бейкър с 4:6, 4:6 след час и 36 минути игра.

Първият сет премина сравнително равностойно, но Динев допусна един пробив, който се оказа достатъчен за съперника му да спечели частта с 6:4.

Във втория сет българският тенисист срещна затруднения при собственото си подаване и допусна два пробива. Бейкър успя да се възползва от възможностите си и затвори срещата след ново 6:4.

Така Динев приключи участието си на сингъл във втория кръг на надпреварата в Мексико.