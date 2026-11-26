Дария Великова достигна до полуфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Монастир, Тунис, с награден фонд от 15 хиляди долара.

22-годишната българка и норвежката Астрид Ваня Бруне Олсен, които са водачки в схемата, победиха германките Амели Воринг Ла Торе и Лара Вагнер с 6:4, 6:3 след час и 12 минути игра.

В спор за място на финала Великова и Олсен ще се изправят срещу третите поставени Чой Сео Юн от Република Корея и Аружан Сагандикова от Казахстан.