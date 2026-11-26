Десеткратният шампион Великобритания се класира за полуфиналите на Купа Дейвис, след като преодоля Германия с 2:1 победи на финалния турнир на неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже в Болоня, Италия.

Камерън Нори даде преднина на британците след успех над Ян-Ленард Щруф с 6:3, 3:6, 6:2 за час и 33 минути. След като двамата си размениха по един сет, 31-годишният британец взе инициативата в решителната трета част и с пробив за 4:2 си проправи път към победата.

Световният номер 1 Александър Зверев възстанови равенството, след като се наложи убедително над Артър Фери с 6:3, 6:2 за 69 минути.

"Отборът се нуждаеше от мен днес, победата ни беше нужна и нататък ще бъде нужно отборно усилие, ако искаме да спечелим“, заяви Зверев след успеха си.

Развръзката на четвъртфиналния сблъсък настъпи в срещата на двойки, в която Хенри Патън и Нийл Скупски победиха Кевин Кравиц и Тим Пюц с 6:2, 7:6.

Британският тандем демонстрира превъзходство в първия сет, а във втората част показа по-здрави нерви в тайбрека, за да осигури мястото на Великобритания сред най-добрите четири отбора в надпреварата.

Британците, които за последно спечелиха трофея през 2015 година, ще се изправят на полуфиналите срещу победителя от сблъсъка между Испания и Австрия.

В другия полуфинал съперници ще бъдат четирикратният шампион Италия и трикратният носител на трофея Чехия.