Трикратният шампион Италия надделя над Република Корея с 2:1 победи на четвъртфиналната фаза на турнира за Купа Дейвис - неофициалното световно отборно първенство по тенис за мъже в Болоня.

Италианците ще се изправят срещу Чехия на полуфиналите в петък, след като във вторник чешките тенисисти елиминираха Канада.

Лоренцо Музети отбеляза завръщането си в турнира с победа над Хон Сон-чан с 6:0, 7:6(5) в първата среща на сингъл. С този успех той осигури преднина от 1:0 за защитаващия титлата си тим на Италия. За 24-годишния тенисист това бе първи мач за Купа "Дейвис" от 2024-а насам. Италианецът доминираше изцяло в първия сет, печелейки го, без да даде нито един гейм на противника, а във втората част поведе с 4:2. Хон изравни за 4:4 и впоследствие доведе мача до тайбрек, но Музети запази хладнокръвие.

Във втория мач на сингъл финалистът от „Ролан Гарос“ Флавио Коболи отстъпи пред Куон Сун-у с 6:3, 6:7(3), 6:7(5), след като навакса изоставане от 3:5 във втория сет до преднина от 6:5, но Куон се наложи след тайбрек. В третия сет Коболи отрази мачбол за съперника при 4:5, но в последвалия тайбрек Куан Сун-у отново надделя.

Матео Беретини и Андреа Вавасори спечелиха решителния мач на двойки срещу Хьон Чун и Куон със 7:6(2), 7:6(11) след близо два часа игра. Особено оспорван бе тайбрекът на втория сет, в който италианците пропиляха два мачбола, а корейските тенисисти пропуснаха общо четири сетбола. Беретини и Вавасори все пак се възползваха от третата си възможност, приключвайки срещата при 13:11 точки.