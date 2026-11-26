Италианецът Яник Синер ще пропусне Откритото първенство на Австралия по тенис, след като претърпя операция на коляното, обявиха организаторите.

Вторият в световната ранглиста при мъжете не е играл, откакто защити титлата си на „Уимбълдън“ през юли, а сега ще пропусне и първия турнир от Големия шлем за 2027 година.

„Поддържаме редовна връзка с екипа на Яник. Те потвърдиха, че той няма да участва на Откритото първенство на Австралия през януари поради наскоро претърпяна операция. Яник обича да играе тук, в Мелбърн, и очаква с нетърпение завръщането си през 2028-а“, каза изпълнителният директор на Тенис Австралия Андрю Абдо.

Във вторник италианецът потвърди, че се е подложил на лека хирургическа интервенция, след като е изпитвал постоянни болки в дясното коляно.

Преди да получи травмата, 25-годишният тенисист имаше силно начало на 2026-а. Той спечели първите пет турнира от сериите „Мастърс 1000“ за годината и стана вторият след Новак Джокович, постигнал т.нар. „Златен Мастърс“.