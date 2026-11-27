Отборът на Испания се класира за полуфиналите на Купа Дейвис, след като надделя с 2:0 победи над Австрия.

Без да се налага седемкратният шампион от Големия шлем Карлос Алкарас да излиза на корта за решаващ мач на двойки, испанците спечелиха двете си срещи на сингъл и продължиха напред без проблеми. Даниел Мерида Агилар донесе първия успех срещу Йоел Шверцлер с 6:4, 6:4, преди световният номер 10 Рафаел Ходар да постигне обрат срещу Юрий Родионов с 2:6, 6:0, 6:1.

20-годишният Ходар загуби подаването си два пъти в откриващия сет, но спечели втория без да дава нито един гейм на съперника. В първия гейм на решаващия сет той отрази точка за пробив, преди да пробие за 3:1 и да се понесе към победата.

В полуфиналната фаза иберийците ще срещнат носителите на 10 титли Великобритания, които се справиха с Германия с 2:1 победи в другия четвъртфинал от тази страна на схемата.

Другият полуфинал ще противопостави четирикратния шампион Италия и трикратния победител Чехия тази вечер.