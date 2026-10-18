Юлия Иванова-Минчева: Доволна съм, но трябва да подобрим топките след защита и посрещането

Старши треньорът на ЦСКА Юлия Иванова-Минчева посочи елементите от играта, в които отборът има нужда от подобрение.

Столичният тим започна сезона с домакински успех над Дея спорт с 3:0 гейма.

"Има неща, от които съм доволна, но има много неща, които трябва да подобряваме. Отборът има капацитет, но трябва да е по-прецизен във фините ситуации. Най-важното е, че бихме много добър сервис. Не съм доволна от топките след защита. Посрещането също не беше на ниво. Мачът беше важен, но противникът, и тази година, не е на много високо ниво. За нас този мач беше като тренировъчен.", сподели тя в интервю за БНТ.

За "червените" предстои сблъсък с Миньор.

"Надявам се да играем по-добре. Миналата година Миньор ни победи в нашата зала. Излизаме за битка", допълни наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.