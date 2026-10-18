Гошо Гинчев: Българските треньори не са достатъчно компетентни за изграждането на кадри

Гошо Гинчев е на мнение, че българските треньори не са достатъчно компетентни да изграждат млади футболисти. Причината е липсата на по-добра методика, която според бившият футболист на Берое, Левски и Черно море трябва да се смени.

В ефира на „Арена спорт“ Гинчев оцени представянето на ЦСКА и Левски като добро в Лигата на конференциите и Лига Европа от гледна точка на средното европейско ниво.

“Първо се радваме, че имаме участници в тази фаза по това време. И Левски, и ЦСКА се представиха на едно средно европейско ниво. ЦСКА с новия треньор ще започне да изповядва нова визия и тактически подход. Според мен тя се вижда – без страх, с добър синхрон между отделните линии и със самочувствие. ЦСКА успя да покаже добра игра за европейските стандарти. Видя се, че с високата преса, която треньорът се опитва да изповядва с високата изнесена защита, със самочувствието и опитите да отнемат топката, отборът страдаше. Това се случи, защото тимът позволи положения пред своята врата, но създаде и немалко такива. Видя се, че този облик, който Маркус Гиздол да изгради, рано или късно ще даде още по-добри резултати. Това е един европейски манталитет“, бяха първите му думи.

Той коментира и от колко време се нуждае германецът, за да се види неговата работа.

„Естествено, след като бъде проведена зимната подготовка и той съумее да изгради самите футболисти, това означава, че неговият труд, който той иска да изповядва, ще даде плодове. Видях много германска дисциплина. Когато един такъв треньор с подобна визитка е в съблекалнята, цари респект и дадените задачи трябва да се изповядват на 100%. Видя се, че между отделните звена има много подпомагане, отделните футболисти се опитваха да си помагат, когато единият от тях сгреши. Раздаваха се на 100%, не се пестяха. Тази динамика я няма в българското първенство. Абсолютно различен мач“, добави бившият защитник.

Бившият национал е на мнение, че „сините“ вече имат изграден облик.

„Вижда се, че Левски има изграден облик и е европейски отбор. Това е съвкупност от треньорската работа и новопривлечените имена. За мен в един отбор на първо място винаги е важен треньорът, който е диригент на оркестъра. В българския футбол колкото по-добри треньори има, толкова по-добре за него. Хулио Веласкес има нова философия и знания, които иска да приложи. Той идва от испанска школа. В момента испанският футбол диктува света.“

Той коментира още конкуренцията в Първа лига през новия сезон и кои отбори могат да спорят за титлата, както и последните резултати на националния отбор.

„Колкото по-равностойни отбори има, толкова по-добре и за тях. Шампионатът е интересен и ще стане още повече. Така ще се вдигне и нивото на футбола. За съжаление, няма толкова много български играчи. Когато няма български играчи, няма как да имаме и добър национален отбор. Това е най-големият проблем за мен като човек, който милее за футбола."

„Методиката трябва да се смени още от подрастващото поколение и начинът на преподаване на футбол. Нашите треньори не са достатъчно компетентни да изграждат млади кадри. Трябва да се смени самата методика, обучението от училищата, подхода и трябва да има страхотна подкрепа от клубното ръководство към треньора, който се опитва да налага български млади футболисти, за да може да има добро представяне“, заяви Гинчев.

Повече от интервюто с Гошо Гинчев можете да гледате във видеото!